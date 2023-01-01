إزالة مخالفة بعقار في حي النزهة بعد تداول فيديو على الفيسبوك

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية والقيام من إزالة أعمال مخالفة بالعقار بحي النزهة في القاهرة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو "بث مباشر" على الفيسبوك.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو "بث مباشر" على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن استغاثة لسكان عقار كائن "بحى النزهة بالقاهرة" لتضررهم من قيام "مقاول" بالبناء المُخالف بالاتفاق مع الورثة "ملاك العقار" مما يضر بالسلامة الإنشائية للعقار ويهدد حياة قاطنيه.

بالانتقال للعقار محل الشكوى تبين وجود أعمال بناء حديثة بمعرفة "شخص" وقيامه بالبناء بدون ترخيص لغرف من الطوب وتسقيفها بخرسانة مسلحة وعمل شدة خشبية استعداداً لصب أسقف غرف أخرى بسطح العقار.

تم التنسيق مع الجهات المعنية والقيام بحملة لإزالة أى أعمال مخالفة بالعقار المذكور، وتم تكسير جزئى للمبانى المخالفة وإزالة للأسقف الخرسانية وتحرير محضر مبانى عن الأعمال المخالفة بسطح العقار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.