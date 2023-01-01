قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي قد تستمر شهرًا؛ لحين اعتدال الجو واستقرار الأوضاع مرة أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مصر تمتلك القدرة على إنتاج الكهرباء، منوهًا أن الموجة الحارة أدت إلى زيادة الاستهلاك بمعدل 3200 ميجاوات.

وأكمل: «كلما تنخفض الحرارة ستبدأ المشكلة في الحل، ولما ندخل على الشتاء هتتحل خالص.. كمصريين نحاول نوفر في الاستهلاك عشان نخف، ويقل العجز من 3200 ميجاوات إلى 2200»، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن ما تحقق في قطاع الكهرباء، خلال الـ8 سنوات الماضية، لم يتحقق على مدار التاريخ، مستشهدًا بقدرة مصر الآن على إنتاج الطاقة الكهربائية.

وشدد على أهمية وجود حلول مشتركة من الحكومة والشعب لأزمة الكهرباء، مضيفًا: «لو خارج من الغرفة أطفي النور أو أقفل المروحة والتكييف، متشغلش 4 تكييفات مرة واحدة، نشغل تكييف واحد أو تكيفيين، لازم نساعد بعض في الفترة دي».

وأكد في الوقت نفسه، أن الاقتصاد المصري قوي، قائلًا إنه يحب الدولة وسيستمر في الدفاع عنها وعن القيادة السياسية الموجودة والاستقرار الذي تحقق.