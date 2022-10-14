وكيل خطة النواب: مصر مليانة دولارات في البيوت

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فكرة الشهادات الدولارية ممتازة، مشيرًا إلى أن تطبيقها تأخر عام تقريبًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «السوق مليان ومصر مليانة دولارات، محدش قال إن مصر مفهاش عملة، الدولارت عند الشعب المصري كله، واللي بيشتغلوا برا بيحولوا الدولارات على البيوت»، بحسب تعبيره.

وذكر أن تلك الشهادات تساهم في تأمين المواطنين لنقودهم داخل البنوك، مجيبًا عن إمكانية حل الشهادات للأزمة مع صندوق النقد الدولي: «نحن نتجه للصندوق حتى تطمئن باقي المؤسسات المالية وتعمل معنا».

وأكد أن مصر لم تتأخر عن سداد أقساط الديون في أي يوم من الأيام، قائلًا إن توافر العملة يؤدي إلى راحة في الأسواق؛ خاصة أن سعر الدولار في السوق الموازية بدأ في الانخفاض.

وفي سياق آخر، أرجع أزمة السجائر إلى قلة المعروض مقارنة بالاستهلاك، مناشدًا المواطنين تقليل استهلاك السجائر أو الإقلاع عن التدخين؛ لأنه أكثر فائدة لصحتهم.

واستطرد: «نجيب قمح ولا نجيب دخان؟ اللي بيشرب علبتين يشرب علبة، واللي بيشرب علبة يشرب نص، أو يبطلها لو يقدر، دي حاجة بتبوظ صحتهم».

واختتم: «الأساسي بالنسبة لنا العلف والزيوت والقمح، الباقي كله نحاول قدر الإمكان نقلل فيه.. لازم نخفف جامد من الاستيراد معندناش بديل تاني»، وفقًا لتعبيره.