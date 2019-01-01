قال الدكتور شريف فتوح وكيل شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار، إن هناك نحو سبعة أنواع سامة من الأسماك في مصر، تتفاوت فيها كثافة السم من نوع لآخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح» عبر شاشة «dmc»، اليوم الأربعاء، أن من بين هذه الأنواع، أسماك العقرب والقط ودجاج البحر والبقرة والبالون، داعيا لمطالعة النشرات الإرشادية والتوعوية بانتظام التي يتم إصدارها في هذا الخصوص.

وأوضح أنّ المعهد يحرص على إطلاع المواطنين بالمستجدات التوعوية عبر وسائل الإعلام أو من خلال تنظيم ندوات تثقيفية في العديد من المناطق، بهدف نشر الوعي الاستهلاكي.

ولفت إلى أنّ أخطر أنواع الأسماك السامة هي سمكة الأرنب، حيث تكثر نسبة تركيز السم في هذا النوع، مشيرا أيضا إلى سمكة دجاجة البحر التي تحمل قدرا كبيرا من السم في أطرافها.

ونوه بأنّ هناك أسماكا سامة تُعرض في الأسواق ويشتريها المستهلك دون أن يعي أنها سامة مثل سمكة البلامة، لكنه أوضح أن درجة السم في هذه السمكة ليست بالكبيرة، ويمكن التعافي منها.

إلا أن حذرت من نسبة سم مرتفعة جدا في أسماك أخرى مثل سمكة الأرنب، التي تنتشر السموم في أجزاء كثيرة من جسمها، بما في ذلك الرأس والجلد والعين، فيما يتركز بشكل أكبر على الكبد والأمعاء.

ونوه بأن تجارا وصيادين وصفهم بأنهم منعدمو الضمير، يتحايلون على هذه المستهلك، من خلال سلخ هذه السمكة وقطع رأسها وبيعها على أنه سمك فيليه.

وحذر من أنّه عند جرح أمعاء أو كبد هذه السمكة خلال عملية التقطيع، فإنّ لحوم السمكة تتسمم بشكل كامل، وتنعدم فرصة العلاج.