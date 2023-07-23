 محمد معروف حكما لمباراة الأهلي والمصري في الدوري - بوابة الشروق
الأربعاء 26 يوليه 2023 12:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ترى صفقة إمام عاشور جيدة لتدعيم صفوف الأهلي؟
النتـائـج تصويت

محمد معروف حكما لمباراة الأهلي والمصري في الدوري

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 12:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 12:14 م

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب، في لقاء مؤجل من الجولة 30 من الدوري الـ30 من الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة المسابقات إدارة اللقاء للحكم محمد معروف، يعاونه الثنائي أحمد نوفل، حكم مساعد أول، ومحمود كثير، حكم مساعد ثاني، بينما يتواجد أحمد ناجي، حكما رابعًا للمباراة.

ويتواجد على تقنية الفيديو "فار" محمود بسيوني، يعاونه أسامة السيد.

وحسم الأهلي بالفعل لقب الدوري الممتاز في الموسم الحالي للمرة الـ43 في تاريخه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك