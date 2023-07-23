تعليق خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة في مدينة كويتا الباكستانية

علقت حكومة إقليم "بلوشيستان" اليوم الأربعاء خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت، في العاصمة الإقليمية، قبل الاحتفال بعاشوراء، للحفاظ على وضع القانون والنظام بالمدينة.



وقالت الحكومة في إشعار لها أن خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة ستبقى معلقة، أيام السابع والتاسع والعاشر من محرم، في مدينة "كويتا"، عاصمة إقليم "بلوشيستان"، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.



وأضاف الإشعار أنه تم اتخاذ القرار، استجابة لطلب مكتب الشرطة المركزي في إقليم "بلوشيستان".



واليوم الأربعاء، الذي يصادف السابع من شهر محرم، ستبقى الخدمات معلقة، من الساعة التاسعة صباحا، حتى الثامنة مساء، بينما في التاسع من محرم، سيتم تعليق الخدمات من التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء وفي العاشر من محرم، سيتم استعادة خدمات الهواتف المحمولة.