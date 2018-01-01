محمد صبحي يشارك في حفل تخرج كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

احتفلت كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتخرج طلاب العام الدراسي 2022/2023، بحضور الفنان محمد صبحي، والذي تم تكريمه على هامش الحفل.

وأقيم الحفل برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف شاهين عميد كلية التربية الخاصة.

وعلى هامش الحفل كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الفنان الكبير محمد صبحى، الذى حرص على تهنئة الطلاب وبث روح الحماسة بداخلهم، وقام بتخصيص 10 دعوات بمسرحيته المعروضة على مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل، للعشر الأوائل بالكلية، وقام بتخفيض التذاكر إلى النصف لباقى طلبة الكلية.

وأشاد الفنان محمد صبحي، بدور الجامعة في خدمة المجتمع من الناحية العلمية ودورها الأكاديمي، موجها الشكر للراحلة سعاد كفافي مؤسسة الجامعة.

وأعلن عن تخصيص دعوات مجانية بمسرحيته "عيلة اتعمل لها بلوك"، للعشر الأوائل على الكلية.. وخصم 50 ٪ لباقى الطلبة.



من جانبه، قال الدكتور شريف رفعت، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن أسرة الجامعة تفتخر بأبنائها الطلاب وتحرص على دعمهم بشكل كبير، مهنئًا الطلاب وأولياء الأمور قائلا:"ألف مبرووك لأولياء الأمور على هذا العمل العظيم الذي قدمتموه لأبنائكم خلال فترة دراستهم ليتم تتويجهم بهذا الحفل لينطلقوا نحو المستقبل لخدمة وطنهم".



تم تدريب الطلاب على برامج تواكب العصر الحديث في علوم التربية الخاصة، ومعامل تعتمد بشكل اساسي على الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، تمكن الخريجين من امتلاك الأدوات التي تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد داخل سوق العمل

وأوضح عميد الكلية، أنهم يهدفون إلى إكساب الطلاب المهارات والخبرات المعرفية اللازمة ليكونوا معلمين مؤهلين ومتخصصين في تعليم وتأهيل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وإكساب الطلاب المهارات والخبرات المعرفية اللازمة ليكونوا معلمين مؤهلين ومتخصصين في تعليم وتأهيل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع المستويات المهنية في مجال التربية الخاصة من خلال ورش العمل والندوات.