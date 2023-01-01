 محكمة بموسكو تقضي بسجن مؤسس أكبر شركة للأمن السيبراني في روسيا 14 عاما - بوابة الشروق
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محكمة بموسكو تقضي بسجن مؤسس أكبر شركة للأمن السيبراني في روسيا 14 عاما

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 3:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 3:00 م

قضت محكمة في موسكو، اليوم الأربعاء، بسجن مؤسس أكبر شركة للأمن السيبراني في روسيا، 14 عاما، بتهمة الخيانة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الإخبارية الحكومية، بأن هناك أوامر صدرت ضد كبير مسئولي الأمن السيبراني، إيليا ساشكوف، الذي أسس في روسيا شركة "جروب - آي بي" للأمن السيبراني، والتي توسعت في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وصدرت الأوامر بقضاء ساشكوف، 37 عاما، العقوبة في مجمع سجون ذي نظام صارم.

وطالب ممثلو الادعاء بسجن ساشكوف، الذي تم إلقاء القبض عليه في سبتمبر من عام 2021، لمدة 18 عاما.

ومن جانبه، نفى ساشكوف ارتكاب أي مخالفات.


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