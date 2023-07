ظهر النجم الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب ليفربول، في تدريبات فريق الاتفاق السعودي بمعسكر كرواتيا مساء اليوم الأربعاء، دون الإعلان رسميا عن إتمام الصفقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لـ هندرسون في تدريبات الاتفاق السعودي مساء اليوم الأربعاء.

ويلعب هندرسون في صفوف ليفربول الإنجليزي منذ عام 2011، إلى جانب محمد صلاح مهاجم منتخبنا الوطني.

يُذكر أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد يتولى تدريب فريق الاتفاق السعودي منذ شهر يونيو الماضي.

@JHenderson in Al-Ettifaq training in Croatia.

