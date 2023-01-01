الجفاف يخفض عدد السفن العابرة لقناة بنما

فرضت قناة بنما قيودا على عدد السفن المسموح لها بالعبور بسبب انخفاض منسوب المياه نتيجة موجة الجفاف الممتدة.



وفي الوقت الحالي، يتم السماح بعبور 32 سفينة يوميا فقط الممر المائي بحسب إعلان هيئة تشغيل القناة، في حين كان عدد السفن يبلغ حوالي 36 سفينة يوميا.



يذكر أن قناة بنما واحدة من أهم الممرات المائية في العالم وتربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ في أمريكا الوسطى.



ويبلغ طول القناة التي تبدأ من كولون في الشمال وتنتهي بالقرب من مدينة بنما سيتي في الجنوب حوالي 80 كيلومترا.



يذكر أن القناة تتكون من ثلاثة قطاعات مغلقة تستخدم لرفع السفن إلى منسوب بحيرة جاتون وهي بحيرة صناعية ترتفع 28 مترا فوق مستوى سطح البحر، ثم يتم خفض السفن مجددا بعد الوصول إلى أحد المحيطين.



وأدى انخفاض معدلات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، إلى انخفاض مستوى المياه في بحيرة جاتون، وهو ما أثر سلبيا على الممر المائي.



وبحسب صحيفة لويدز ليست المختصصة في شؤون الملاحة، انخفض غاطس السفن المسموح لها بالمرور في القناة حاليا إلى 13.4 متر في حين أن الحد الأقصى الطبيعي يبلغ 15.4 متر.



وقالت هيئة قناة بنما إنه رغم بدء موسم الأمطار وإجراءات الحفاظ على الماء، فإنه من الضروري اتخاذ خطوات إضافية للحد من الملاحة في القناة، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تؤدي القيود إلى إطالة وقت انتظار السفن للعبور.



يذكر أن حوالي 14 ألف سفينة تعبر القناة سنويا تمثل حوالي 6% من حركة التجارة العالمية.