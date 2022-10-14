قال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن الشركة المنظمة لحفل مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، أعلنت عن إلغاء الحفل بصورة نهائية، مشيرًا إلى أن الإلغاء بمثابة «انتصار» للنقابة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الشركة تقدمت للحصول على تصريح إقامة الحفل، مشيرًا إلى صدور ترخيص إقامته بصورة دورية، كما يتم التعامل مع أي حفل يقام في مصر.

واستشهد بإقامة حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، في شهر أغسطس، وكذلك حفل فرقة «back street boys»، إلى جانب العديد من الحفلات للفنانين الأجانب.

وذكر أن المستجدات التي ظهرت على الساحة، حالت دون الموافقة على الترخيص وصدوره بشكل كامل، مضيفًا: «تتبعنا خط سير المطرب، ورأينا بأن حفلاته نجم عنها إصابات وخسائر في الأرواح، لأنه يشجع الحضور على اختراق الحواجز والهجوم على رجال الأمن».

وأوضح أن القضاء حكم على «سكوت» عام 2015 في الولايات المتحدة، بالسلوك غير المنضبط والمشاغب، مؤكدًا أن النقابة لم تهتم بالرسوم التي تحصل عليها، بمقدار حرصها على أرواح المواطنين وعدم حدوث فوضى.

وأكمل: «عندما صدر التصريح فوجئنا بسهام شديدة موجهة للنقيب مصطفى كامل، واتهامه بأنه غير حذر وأناني، وتلقى إهانات وعبارات، لكنه تحمل واتصل بي، وقال لي: (أنا في المنزل، تعالى هنقعد عندي في البيت)».

واستطرد: «قال لي: (أنا متضايق من النقد الموجه لي)، فقلت له يقول إنه مشكلة الجهاز الإداري، قال لي: (أنا مش هلعب اللعبة دي، هطلع وأواجه وأقول إني متحمل المسئولية كافة)، ووجه الاتهام له في ظهره ووشه، وفي أوقات كتيرة أقول له قوم نام، يقول لي أنا مش عارف أنام»، بحسب وصفه.

وأكد أن النقابة لم تكن لتعترض على إقامة الحفل لو صدرت الموافقات الأمنية المطلوبة، كاشفًا أن النقيب العام أصدر قرارًا بإجراء تحقيق فوري داخل لجنة العمل، والوقوف على المتسبب في إصدار التصريح دون تحري الدقة.

وأعلن عن صدور قرار من النقيب ومجلس النقابة، بإنشاء وحدة تكنولوجيا متميزة وفائقة السرعة؛ يتم الاستعانة فيها بشباب جدد من كل الجامعات، مضيفًا أنها ستكون مستقلة بذاتها؛ للتحري عن أي مطرب أجنبي يأتي لمصر.

واختتم: «النقيب العام مر بفترة نفسية سيئة، طلبت منه يخلي المسئولية ويقول إنه خطأ، لكنه رد وقال: (أنا هتحمل بصفتي أتزعم المنظومة وسأتحمل).. إحنا في النقابة مش مهتمين بالفلوس، مقابل إن يحصل خدش لأي مصري».

يذكر أن الشركة المنظمة لحفل المغني ترافيس سكوت، أعلنت إلغاء الحفل الذي كان مقررا إقامته في 28 يوليو الجاري، رسميا؛ لإطلاق أحدث ألبومات مطرب الراب العالمي والذي يحمل عنوان «يوتوبيا».