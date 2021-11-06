مؤرخ إسرائيلي يطالب برلين بالضغط على الحكومة الإسرائيلية بسبب التعديلات القضائية

طالب المؤرخ الإسرائيلي، موشيه تسيمرمان، الحكومة الألمانية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية بسبب تعديلات النظام القضائي.

وفي تصريحات بالقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال تسيمرمان، إن السياسة الحالية تهدد الديمقراطية في إسرائيل، وتابع: "بالطبع يجب ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وفي تقديري يجب أن يكون هناك وابل من الانتقادات".

وأوضح تسيمرمان، أن الموقف الألماني مؤيد لإسرائيل من حيث المبدأ، لكنه طالب الحكومة الألمانية بأن "تنأى بنفسها مما تطمح الحكومة الإسرائيلية إليه أو تفعله حاليا"، لكنه لفت إلى أن هذا لا يعني أن تنأى الحكومة الألمانية عن إسرائيل كدولة.

وأضاف تسيمرمان: "في ألمانيا سرعان ما يتم تغيير تفسير أي نوع من النقد لإسرائيل على أنه معاداة للسامية، هذا الأمر ليس معاداة للسامية ينبغي نقد إسرائيل على ما تفعله الحكومة الآن".

وأعرب تسيمرمان، عن تشككه في إمكانية أن تعرقل المحكمة العليا الإسرائيلية التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وقال إن "هذه الحكومة يمينية متطرفة، وهي عنيدة للغاية، ستسارع إلى عرقلة قرار المحكمة العليا أو ستحاول ذلك على الأقل".

وقال تسيمرمان، إن الحكومة تفترض أن لها الحق في أن تفعل أي شيء طالما أنها تمتلك أغلبية داخل البرلمان، واستطرد أن "الأرثوذكس يريدون دولة دينية واليمينيون المتطرفون يريدون الضم وسيفعلون أي شيء من أجل الوصول إلى هذا"، لكن تسيمرمان لم يوضح ما إذا كان يقصد ضم المستوطنات الإسرائيلية أم ضم الضفة الغربية.

وشدد تسيمرمان، على أهمية أن يتصدى المجتمع المدني في إسرائيل لكل هذا، وقال: "نأمل أن تختفي هذه الحكومة أو أن يعاد تشكيلها بحيث نعود مرة أخرى إلى إسرائيل الديمقراطية والليبرالية والمنفتحة".

يذكر أنه بعد أيام من النقاش، أيد 64 من أصل 120 مشرعًا في الكنيست الإسرائيلي، أول أمس الاثنين، مشروع القانون الذي يقيد صلاحيات المحكمة العليا، وقاطعت المعارضة التصويت، كما تشهد إسرائيل مظاهرات عارمة احتجاجا على تعديلات النظام القضائي.