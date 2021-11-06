أعلنت وزارة المال الكويتية، اليوم الأربعاء، أن ميزانية 2022-2023 حققت فائضا قدره 6.368 مليار دينار (20.77 مليار دولار)، مشيرة أنها المرة الأولى التي تحقق فيها فائضا منذ تسع سنوات.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام محلية، إن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية، أي بنسبة 93 بالمئة، وبمتوسط سعر 97.1 دولارللبرميل الواحد.

وفي حين بلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، ذهب 78 بالمئة منها للمرتبات والدعوم المختلفة، فقد وصلت نسبة المصروفات الرأسمالية تسعة بالمئة فقط.

ولا تزال المرتبات والأجور تمثل أكثر من نصف المصروفات إذ بلغت 12.977 مليار دينار رغم أنها تراجعت اثنين بالمئة عن ميزانية 2021-2022، فيما بلغ الارتفاع في الإيرادات 54.7 بالمئة عن السنة المالية السابقة بينما تراجعت المصروفات 2.6 بالمئة مقارنة بالسنة ذاتها.

وكان البنك المركزي الكويتي أصدر عددا من التعديلات الخاصة بقواعد منح قروض الأغراض الشخصية والاستهلاكية والإسكانية.

وقال البنك إنه قرر إعادة ترتيب شروط التعاقد التمويلي لمن يرغب من العملاء المتقاعدين، وذلك بمد أجل القرض/ التمويل الاستهلاكي المقدم للعميل المتقاعد لمدة سنتين تضاف إلى الأجل المحدد وهو 5 سنوات كحد أقصى.