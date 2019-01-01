إندونيسيا: نقص التمويل يدفع الحكومة لتأجيل إنشاء خط للسكك الحديدية

ذكر واهيو أوتومو، كبير المسؤولين لدى وزارة التنسيق للشئون الاقتصادية في إندونيسيا اليوم الأربعاء أن نقص التمويل يدفع الحكومة لتأجيل إنشاء خط للسكك الحديدية، كان من المقرر أن يتم استكماله، بحلول عام 2024 .

وقال أوتومو للصحفيين على هامش أحد المؤتمرات إنه لم يكن هناك بعد أي تمويل أو اقتراح للمشروع، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وسيختصر خط السكة الحديد، الذي يربط بين جاكرتا وسورابايا، وقت السفر إلى أربع ساعات من 12 ساعة، حاليا.

ومن المفترض أن يكون المشروع امتدادا لخط السكك الحديدية، عالية السرعة، بين جاكرتا وباندونج، كجزء من رؤية الرئيس، جوكو ويدودو لتعزيز البنية التحتية لإندونيسيا.

وذكرت وكالة الإشراف المالي والتنموي أن هناك 58 مشروعا استراتيجيا وطنيا، لم يبدأ إنشاؤه بعد.