قال حسن أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن الشهادات الدولارية الجديدة بعائد 7% و9% متاحة لكل المصريين بالداخل والخارج والعملاء الأجانب، مشيرًا إلى أن العميل من حقه إيداع المبلغ الذي يرغب فيه دون السؤال عن مصدر العملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «من حق العميل يودع المبلغ الذي يرغب فيه، ونفتح الشهادات فورًا دون السؤال عن مصدر العملة».

وتوجه بحديثه إلى «موسى»، قائلًا: «حاليًا العميل من حقه وضع أي مبلغ عاوزه، لو معاك مليار دولار وعاوز تحطهم إحنا تحت أمرك يا فندم»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن «عملاء البنك معروفون»، لافتًا إلى أن العملاء الجدد عندما يفتحون حسابًا في البنك، فإنهم يجيبون عن بعض الأسئلة كرقم الهاتف ومحل السكن، بغض النظر عن المبلغ الذي يودعنه.

وتوقع وجود ما يزيد عن 4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي؛ بسبب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج من 33 مليارًا العام الماضي، إلى 27 مليارًا هذا العام، قائلًا إن الفرق معناه احتفاظ المواطن بالعملة.

وأكمل: «في ناس حبت تحتفظ بالدولار وألا تبيعه، كل شخص حر في استثمار أمواله، لكن وجود الدولارات والنقود في المنزل يجعلها معرضة للخطر، في ضوء إنها موجودة في البيت».