 برلمان غانا يصوت لصالح إلغاء عقوبة الإعدام - بوابة الشروق
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برلمان غانا يصوت لصالح إلغاء عقوبة الإعدام

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 1:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 1:15 ص

صوت البرلمان في غانا اليوم الثلاثاء، على إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم القتل واستبدالها بالسجن مدى الحياة في الوقت الذي يعدل فيه المشرعون القوانين التي تم سنها منذ عام 1960.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، عن رئيس البرلمان الغاني آلبن باجبين قوله خلال الجلسة اليوم إن مشروع قانون تعديل الجرائم الجنائية لعام 2022 ومشروع قانون تعديل القوات المسلحة لعام 2022 خضعا للقراءة للمرة الثالثة وتم إقرارهما.

وبتلك التعديلات تنضم غانا إلى حوالي 120 دولة في العالم تعتبر عقوبة الإعدام انتهاكا لحقوق الإنسان، وفقا لمشروع مكافحة عقوبة الإعدام ومقره لندن.

وألغى تصويت البرلمان عقوبة الإعدام من قانون الجرائم الجنائية والجرائم الأخرى لعام 1960 ومن قانون القوات المسلحة لعام 1962.


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