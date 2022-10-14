قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قرار التأميم كان صائبًا، مشيرًا إلى مرور ما يزيد عن مليون سفينة بالقناة، وتحقيق إيرادات قدرها 144 مليار دولار، منذ اتخاذ القرار قبل 67 عامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن ملحمة التأميم كانت كبيرة، مشيرًا إلى أن الشعب التف حينها حول القائد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأشار إلى تكرار تلك الملحمة مرة أخرى يوم 5 أغسطس لعام 2015، معقبًا: «مرة أخرى وقف الشعب وراء القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي في القناة الجديدة، وطرحنا الشهادات بقيمة 64 مليار جنيه وتم شراؤها في 8 أيام».

ولفت إلى أن «الشعب المصري يقف خلف القيادة عندما يثق فيها، ويكون مستعدًا للتضحية بأي شيء»، قائلًا إن القناة الجديدة ساهمت في مضاعفة عدد السفن المارة ليرتفع من 42 إلى 80، فضلًا عن زيادة الإيرادات من 4 مليارات دولار إلى ما يزيد عن 9 مليارات.

وذكر أن مشروع القناة الجديدة كان ناجحًا منذ اليوم الأول، معقبًا: «الرئيس السيسي كان يوقع القرار والسفن تعدي وتدفع.. بيقول على بركة الله والناس بتدفع»، بحسب تعبيره.

ووصف القناة الجديدة بأنه «مشروع جبار»، مشيدًا برؤية الرئيس السيسي، الانتهاء من المشروع خلال عام واحد، في سداد جميع نقود الشهادات والعائد الشهري لها.

وأكمل: «العائد كان يدفع كل 3 أشهر ولم يتأخر يومًا، ومن جانبي لن أتمكن من دفع عائد الشهادات والـ64 مليار جنيه، لو مش بنكسب ونحقق عائدًا من القناة، الأمر يرد على الشائعات وأهل الشر، خاصة إن المشروع ناجح من أول يوم وجاب الإيراد بتاعه والفلوس اللي اتدفعت كلها».