بوريل يجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

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جدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، دعوته لوقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 10 شهور.

جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الجمعة، بالتزامن مع مشاركته بالاجتماع الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، في جمهورية لاوس، بحسب وكالة الأناضول للأنباء

وقال بوريل إن أعضاء الرابطة الآسيوية "يدينون بشدة" ما يحدث في غزة، فيما ذكر أن "الاتحاد الأوروبي أحد أبرز داعمي السلطة الفلسطينية".

وجدد بوريل مطالبته بـ "وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى، وضمان دخول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة.

كما شدد على ضرورة التعاون مع دول "آسيان" لدعم حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) "الذي من شأنه تأمين السلام الدائم".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.