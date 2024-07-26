المدارس البولندية تستعد لاستقبال المزيد من التلاميذ الأوكرانيين وفقا لقواعد جديدة

تستعد المدارس البولندية لاستقبال نحو 80 ألف تلميذ إضافي من أوكرانيا العام الدراسي المقبل، وذلك بحسب التقديرات الرسمية وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة وارسو جيتسبوسبوليتا البولندية

وتعتزم وزارة التعليم البولندية زيادة الحد الأقصى لحجم الفصول في المدارس الابتدائية لاستيعاب الطلبة الجدد حيث يصل عددهم في الفصل الواحد إلى 29 تلميذا.

يشار إلى أنه يسمح لأطفال أوكرانيا الذين فروا من الغزو الروسي حتى الآن بدخول المدارس البولندية أو دراسة مناهج بلدهم الأصلي عن طريق التعلم عن بعد.

ومع بداية العام الدراسي الجديد في أول سبتمبر المقبل، سيتعين على جميع الأطفال الأوكرانيين الذين في سن الدراسة في بولندا الالتحاق بالمدارس البولندية.

وتستهدف الحكومة البولندية من هذا الإجراء منع الأطفال من التسرب من التعليم.كما تستهدف تعزيز اندماج اللاجئين الأوكرانيين في مجتمعاتهم المحلية في بولندا.

وسيتم تهديد أولياء الأمور بفرض غرامات عليهم حال عدم التزامهم بالتعليمات الجديدة.