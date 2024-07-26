 المدارس البولندية تستعد لاستقبال المزيد من التلاميذ الأوكرانيين وفقا لقواعد جديدة - بوابة الشروق
السبت 27 يوليه 2024 1:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

المدارس البولندية تستعد لاستقبال المزيد من التلاميذ الأوكرانيين وفقا لقواعد جديدة

وارسو - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 يوليه 2024 - 10:47 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يوليه 2024 - 10:47 م

تستعد المدارس البولندية لاستقبال نحو 80 ألف تلميذ إضافي من أوكرانيا العام الدراسي المقبل، وذلك بحسب التقديرات الرسمية وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة وارسو جيتسبوسبوليتا البولندية

وتعتزم وزارة التعليم البولندية زيادة الحد الأقصى لحجم الفصول في المدارس الابتدائية لاستيعاب الطلبة الجدد حيث يصل عددهم في الفصل الواحد إلى 29 تلميذا.

يشار إلى أنه يسمح لأطفال أوكرانيا الذين فروا من الغزو الروسي حتى الآن بدخول المدارس البولندية أو دراسة مناهج بلدهم الأصلي عن طريق التعلم عن بعد.

ومع بداية العام الدراسي الجديد في أول سبتمبر المقبل، سيتعين على جميع الأطفال الأوكرانيين الذين في سن الدراسة في بولندا الالتحاق بالمدارس البولندية.

وتستهدف الحكومة البولندية من هذا الإجراء منع الأطفال من التسرب من التعليم.كما تستهدف تعزيز اندماج اللاجئين الأوكرانيين في مجتمعاتهم المحلية في بولندا.

وسيتم تهديد أولياء الأمور بفرض غرامات عليهم حال عدم التزامهم بالتعليمات الجديدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك