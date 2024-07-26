أعلنت الشركة العامة الليبية للكهرباء في بيان لها عن اشتعال النار الليلة الماضية في مكب تاجوراء الذي يقع في محيط محطة كهرباء شرق طرابلس.





وأوضحت الشركة أن الحريق تسبب في توقف عمل دائرتي نقل الطاقة بئر الأسطى ميلاد والقربوللي، مما أثر بشكل كبير على توزيع الكهرباء في المنطقة.

وذكرت الشركة في بيانها أن الحريق يشكل خطرا على محطة الكهرباء القريبة، مشيرة إلى أن استمرار الحريق واقترابه من المحطة قد يؤدي إلى فقدانها بالكامل ما سيتسبب في انقطاع كبير في الكهرباء.

وناشدت الشركة جميع الجهات المعنية سرعة التدخل لإخماد الحريق وتقديم المساعدة اللازمة لتفادي وقوع كارثة أكبر، وحذرت من أن التأخير في التعامل مع الحريق قد يفاقم الوضع ويزيد من الأضرار المحتملة على البنية التحتية الكهربائية في المنطقة.