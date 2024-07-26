الزمالك يعطل بيراميدز بتعادل إيجابي

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حقق فريق الزمالك تعادلا إيجابيا بهدف لمثله ضد بيراميدز في مباراة الجولة الـ18 المؤجلة بين الفريقين بالدوري الممتاز.

بادر الزمالك بالتقدم في الدقيقة 36 عن طريق مصطفى شلبي، بينما تعادل بيراميدز من ركلة جزاء سجلها فخري لاكاي في الدقيقة 74.

بدأ الشوط الأول بحذر نسبي من الفريقين، قبل أن تميل السيطرة إلى بيراميدز الذي بادر بالضغط على دفاع الزمالك لإجباره على ارتكاب أخطاء.

هدف ملغي

وفي الدقيقة العاشرة نجح بيراميدز في هز شباك الزمالك بعدما سجل أحمد مجدي مدافع الأبيض بطريق الخطأ في مرماه، لكن التسلل كان حاضرا ضد محمد حمدي لاعب بيراميدز بالعودة إلى الفار ليتم إلغاء الهدف.

واصل بيراميدز محاولته وبدأ الزمالك في مبادلته الهجمات، بينما كانت السيطرة في الربع ساعة الأولى باللون الأزرق.

وبانتصاف الشوط الأول، ظهر الزمالك بشكل أفضل نسبيا من بداية المباراة، حيث بادل بيراميدز المحاولات على المرمى، وامتلاك الكرة في وسط الملعب.

الزمالك يتقدم

وفي الدقيقة 36 ومن جملة مشتركة مميزة ما بين عبدالله السعيد ومصطفى شلبي نجح الأخير في تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعدما تسلم كرة رائعة خلف المدافعين لينفرد بمرمى أحمد الشناوي ويسجل في الشباك.

بعد الهدف تعددت محاولات الزمالك للتعزيز وبيراميدز للتعويض، أهمها تسديدة من دونجا بجوار القائم، وأخرى من ناصر ماهر، بينما حاول الفريق السماوي عن طريق محمود زلاكة وبلاتي توريه في أبرز الظهور على مرمى محمود الشناوي.

في الشوط الثاني بدا الزمالك أكثر تماسكا ليحاول أن يكمل ما انتهي إليه أدائه في الشوط الأول، في المقابل سعى بيراميدز لتعديل النتيجة، لكن غلب على أداء لاعبيه التسرع في إنهاء الهجمات.

ضغط بيراميدز بشكل كبير مع تراجع الزمالك للدفاع، حيث استمرت المحاولات الزرقاء لتعديل النتيجة.

في المقابل اعتمد الزمالك على المرتدات التي كاد يزعج مرمى أحمد الشناوي بها، من بينها فرصة لناصر ماهر الذي سدد عرضية أمام المرمى لم تجد المتابع.

بيراميدز يتعادل

وفي الدقيقة 74 نجح بيراميدز في تعديل النتيجة من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد عادل، بعد العودة لتقنية الفار.

وسجل الجنوب أفريقي فخري لاكاي الركلة بنجاح على يسار الحارس الزملكاوي الشاب الذي ارتمى بنفس الزاوية.

لم يكتف بيراميدز بهدف التعادل بل ضغط أيضاً بحثاً عن هدف التقدم، فيما حاول جوميز إعادة التوازن لفريقه من خلال تبديلات من خارج الخطوط.

وشارك سيف الدين الجزيري بديلا لناصر منسي، ومحمد اشرف "روقا" على حساب ناصر ماهر، ثم محمد عاطف على حساب أحمد مجدي.

ولعب في الدقائق الخمسة الأخيرة، شيكابالا على حساب عبدالله السعيد، أملاً في استعادة السيطرة في وسط الملعب ومحاولة صناعة الفرص.

استبسل دفاع الزمالك وحارسه في إبعاد أكثر من محاولة خطيرة لبيراميدز من بينها إنقاذ مميز من دونجا أمام خط المرمى.

مرت الدقائق دون جديد ليحصد الزمالك نقطة رفعت رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، مقابل 68 نقطة لبيراميدز الذي تراجع للمركز الثاني بعد فوز الأهلي على المصري بنفس التوقيت.