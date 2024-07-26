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نجح النادي الأهلي في تحقيق فوزا ثمينا على ضيفه المصري بهدف نظيف برأسية رائعة من مهاجمه وسام أبوعلي، في مباراة مؤجلة من الجولة 18 للدوري الممتاز.

هذا الفوز منح الأهلي تصدر جدول ترتيب المسابقة للمرة الأولى، بفارق الأهداف بعد التساوي مع بيراميدز برصيد 69 نقطة، ولكن الأحمر لديه 3 مباريات أقل.

هدف الأهلي الوحيد جاء من رأسية رائعة لأبو علي بالدقيقة 62 من زمن المباراة، بعد تلقى عرضية متقنة من رضا سليم برأسه داخل شباك المصري وحارسه محمود جاد.

وفشل المصري في العودة للنتيجة بالوقت المتبقي، وكذلك لم يحول لاعبي الأهلي محاولاتهم لشباك الضيوف ثانية لتزيد غلة الأهداف، لتنتهي المباراة بفوز بهدف وحيد للشياطين الحمر.