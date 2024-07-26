حزب الله يعرض مشاهد من استهداف منظومة مضادة للمحلقات في موقع العباد الإسرائيلي

نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء يوم الخميس مشاهد من استهداف منظومة مضادة للمحلقات في موقع العباد التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بواسطة محلقة انقضاضية.



وقالت المقاومة في لبنان إن عملية الاستهداف تمت في الـ19 من يوليو 2024.

وفي ذلك أعلن حزب الله أنه استهدف منظومة فنية في موقع العباد بمسيرة ‏هجومية انقضاضية أصابتها بدقة ما أدى إلى تدميرها. ‏



وصباح الخميس دوت صفارات الإنذار في الريحانية وكيرم بن زمرا وفي كيبوتس برعام وييرون شمال إسرائيل.



من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية اعترضت مسيرتين أطلقتا من لبنان إحداهما قبالة شواطئ نهاريا، فيما أفاد بأن مقاتلاته الحربية قصفت بنى تحتية تابعة لحزب الله يوم الأربعاء.

وقال الجيش في بيان إن "طائرات حربية أغارت خلال ساعات الليلة الماضية على بنى لحزب الله في العديسة وميس الجبل وشيحين، كما تم استهداف مبان عسكرية لحزب الله في منطقة الخيام".

وأضاف أن "مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت عدة مناطق في جنوب لبنان".

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام لبنانبية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة كفرشوبا لمنع فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي أشعله القصف فجرا.