دراسة: إهمال علاج الاكتئاب يزيد العرضة للزهايمر بنسبة 300%

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشارت دراسة نادرة من نوعها إلى خطورة إهمال الاكتئاب دون علاج، إذ كشفت أن استمرار المرض لفترة طويلة يزيد العرضة للزهايمر بين 3 إلى 7 أضعاف.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس أن فريقًا من جامعة نيوكاسل الأسترالية تابع 2132 شخصًا لمدة 10 سنوات لمعرفة تأثير الاكتئاب على الزهايمر.

وجد الفريق أن حالات الاكتئاب في سن السبعين تزيد العرضة للزهايمر بنسبة تتراوح بين 280% إلى نحو 300%، بينما الاكتئاب في الستينات يزيد العرضة للزهايمر بنسبة تصل إلى نحو 700%، وهو رقم مرتفع.

وأوضحت الدراسة أن علاج الاكتئاب يزيل الاحتمالية العالية للإصابة بالزهايمر، مما يدل على ضرورة التدخل السريع.

ورجح الفريق أن تكون هرمونات التوتر الناجمة عن الاكتئاب سببًا في تنشيط الالتهابات بالدماغ المسببة للزهايمر.