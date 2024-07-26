يهمل العديد من الشباب والرجال الحفاظ على ساعات نوم كافية للجسم بسبب العمل أو غيره من الظروف المختلفة، ولكن دراسة حديثة أكدت خطورة ذلك نظراً لما تسببه قلة النوم من تدهور هرمون الذكورة وزيادة معدلات الصلع للرجال.

وذكرت صحيفة ديلي إكسبرس دراسة قام بها فريق من يو كي ميدز، حيث جعلوا عدداً من الرجال ينامون لمدة 10 ساعات لثلاث ليالي، ثم خفضوا ساعات نومهم إلى النصف على مدار أسبوع.

قام الفريق بإجراء تحاليل دم دورية للرجال المشاركين في التجربة لمتابعة معدلات هرمون الذكورة. لاحظ الفريق أن خفض ساعات النوم إلى النصف يتسبب في خفض هرمون الذكورة بنحو 15%، مما يدل على خطورة هذا السلوك.

وأشارت الصحيفة إلى أن انخفاض هرمون الذكورة يتسبب في ضعف القدرة وتراجع الخصوبة وزيادة الصلع ونمو الثديين لدى الرجال، بالإضافة إلى هشاشة العظام وضعف العضلات.

ونصحت الصحيفة بأن تمارين رفع الأثقال وتناول الطعام الصحي والحفاظ على ساعات نوم كافية جميعها تعد حلولاً لرفع مستويات هرمون الذكورة.

وتطرق الطبيب أليكسس مسيك من يو كي ميدز إلى دراسة سابقة أظهرت أن قلة النوم تسرع تراجع هرمون الذكورة بما يعادل 15 سنة إضافية.