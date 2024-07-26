شككت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في مزاعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس، الأربعاء الماضي، بشأن القضاء على نفوذ وسلطة حركة حماس في غزة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه في الوقت الذي تحدث فيه نتنياهو عن إنجازاته في حرب غزة، وصمم أمام المشرعين في الكونجرس الذين صفقوا له على مواصلة الحرب حتى النهاية، ذكّره المعلقون بالواقع المغاير في غزة، حيث تتمسك حماس بالسلطة وعادت سريعا إلى المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، بحسب ما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه "بعد أكثر من 9 أشهر على الحرب الإسرائيلية الشاملة، لا تزال حكومة حماس المصدر الرئيسي للسلطة المدنية في قطاع غزة، حيث إن الموظفين المدنيين والشرطة من كل مفاصل الحكومة، من رؤساء البلديات إلى الوزراء والسلطات الصحية لا تزال عاملة بقدر ما، وهو دليل على قدرة المنظمة وتصميمها، ومحدودية نتائج العملية العسكرية التي تهدف لسحقها".

ونقلت "واشنطن بوست" عن محللين قولهم إن المسئولين المحليين لا يزالون يمارسون درجة من السيطرة على الاقتصاد ويوفرون مساعدات محدودة لسكان الأحياء المحطمة ويأخذون بشدة على يد نقادهم.