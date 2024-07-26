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ارتفاع معدل التضخم بالولايات المتحدة في يونيو الماضي

واشنطن - قنا
نشر في: الجمعة 26 يوليه 2024 - 9:57 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يوليه 2024 - 9:57 م

 

كشفت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم، عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد على أساس شهري، خلال يونيو الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال يونيو بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري بعد استقرارها خلال مايو، في حين ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5 بالمئة سنويا خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 2.6 بالمئة خلال الشهر الذي سبقه.

ولفتت إلى ارتفاع انفاق المستهلكين بنسبة 0.3 بالمئة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 بالمئة في شهر مايو، في وقت بلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك، الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة، نسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري خلال يونيو، مقابل 0.1 بالمئة خلال مايو.


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