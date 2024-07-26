آبل توقع على التزامات دعا إليها بايدن بخصوص الذكاء الاصطناعي

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن شركة أبل وقعت على الالتزامات الطوعية التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن وتحكم استخدام الذكاء الاصطناعي.

وبذلك تنضم الشركة المصنعة لهواتف آيفون إلى 15 شركة أخرى التزمت بضمان عدم استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لأغراض مدمرة، وفقا لوكالة رويترز.

ووقعت شركات من بينها جوجل ومايكروسوفت شريكة "أوبن إيه آي" على الالتزامات الأصلية، التي أُعلن عنها في يوليو 2023.

وفي سبتمبر، وقعت ثماني شركات أخرى من بينها "أدوبي" و"آي بي إم" و"إنفيديا" على الخطة.

ويثير الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتيح إنتاج صور أو أصوات أو مقاطع فيديو بسرعة بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية، آمالاً في تحقيق تقدم كبير، خصوصاً في مجال الطب، لكن يُخشى في المقابل أن يعزز ضخ المعلومات المضللة، وأن يتسبب بخسائر فادحة في الوظائف، وأن يسهّل سرقة الملكية الفكرية. كذلك تبرز مخاوف من أن تلجأ المنظمات الإجرامية إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.