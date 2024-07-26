اليونيفيل حول الوضع في جنوب لبنان: نحذر من حدوث خطأ في التقدير يؤدي إلى خطر محدق

أكد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في تصريحات حول الوضع في جنوب لبنان، أن التصعيد مستمر جنوبا، والدمار ممتد على كلا الجانبين، محذرا من خطر حدوث خطأ ما في التقدير.

وأوضح الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن "التصعيد مستمر جنوبا، وتبادل إطلاق النار لم يتوقف، والناس يقتلون، والدمار ممتد على كلا الجانبين".

وأضاف: "نحذّر من خطر حدوث خطأ ما في التقدير فنصبح أمام خطر محدق، كما لا يزال هناك مجال للحل السياسي بين لبنان وإسرائيل".

وأكد أن "الوضع على طول الخط الأزرق مثير للقلق".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن دفاعاته الجوية اعترضت مسيرتين أطلقتا من لبنان إحداهما قبالة شواطئ نهاريا، فيما أفاد بأن مقاتلاته الحربية استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله أمس.

وأفادت وسائل إعلام لبنانبية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة كفرشوبا لمنع فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي أشعله القصف فجرا.

كما أعلن "حزب الله" اللبناني ليل الأربعاء - الخميس، إطلاق صواريخ مضادة للطائرات على مقاتلات حربية إسرائيلية داخل أجواء جنوب لبنان، مما أجبرها على التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود‏.

لا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف وسط جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة.