قائد عسكري إسرائيلي: الهجوم على لبنان سيكون حاسما عندما يحين موعده

قال قائد المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي أوري جوردين، إن "الهجوم على لبنان عندما يحين الوقت سيكون حاسما وقاطعا".

وأوضح بيان نشره جيش الاحتلال أن جوردين قال لجنوده: "عندما يحين الوقت ونبدأ الهجوم، سيكون هجوما حاسما وقاطعا"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابع جوردين: "الواقع الذي نبنيه الآن من خلال استهداف الجانب الآخر وإبعاد حزب الله اللبناني عن الحدود، يتيح لنا القيام بهذا الهجوم بشكل نوعي للغاية".

وأجري قائد المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال هذا الأسبوع زيارة إلى فريق القتال التابع للواء جولاني المكلف بحماية منطقة الجليل الأعلى والمستوطنات الشمالية.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل على الحدود، وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب و"حزب الله"، على نحو أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان جيش الاحتلال المصادقة على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان.