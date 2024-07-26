ضبط قضايا إتجار بالعملات بقيمة 13 مليون جنيه

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تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مباحث الأموال العامة، من ضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تقارب 13 مليون جنيه.

وجاءت هذه الجهود نتيجة لتعاون قطاع الأمن العام مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حيث أسفرت عمليات البحث والتحري خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار بالعملات الأجنبية، والتي شملت مبالغ مالية تصل قيمتها إلى نحو 13 مليون جنيه.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وما تسببه هذه الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.