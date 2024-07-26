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وصلت البعثة المصرية عند نهر السين في باريس استعدادا لانطلاق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 في الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة ويستمر لمدة 4 ساعات.

وظهرت البعثة المصرية في المركب الخاص ببعثة مصر قبل دقائق من انطلاق حفل الافتتاح.

ولأول مرة في تاريخ الدورات الأولمبية يقام حفل الافتتاح خارج ملعب حيث يقام في مراكب في نهر السين.

وسيقام عرض يضم 85 قاربًا يزيد طولها عن 6 كيلومترات على نهر السين. ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 6000 رياضي و3000 راقص و300000 متفرج.

ويركز العالم كله على الرياضيين الذين سيستعرضون على متن القوارب، تنظيم استثنائي للترويج للعاصمة الفرنسية دوليا.

ستشارك البعثة المصرية في طابور عرض حفل افتتاح الدورة بـ81 فردًا حيث تشارك كل بعثة بنسبة من عدد اللاعبين المشاركين

ويشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، ممثلة في نحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.

ويحمل علم مصر في حفل الافتتاح كلا من سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث.