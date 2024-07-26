باحثون صينيون: تغير المناخ يسبب تغييرات في أنماط هطول الأمطار وشدة الأعاصير

كشف باحثون صينيون عن أن تغير المناخ يؤدي إلى تغييرات في أنماط هطول الأمطار حول العالم، وهو ما قد ينجم عنه اشتداد قوة الأعاصير والعواصف المدارية.

وأكد علماء من الأكاديمية الصينية لعلوم البيانات التاريخية للأرصاد الجوية، في دراسة بحثية، أن 75 بالمئة تقريبا من مساحة اليابسة في العالم شهدت ارتفاعا في تقلبات هطول الأمطار أو تقلبات أوسع بين الطقس الجاف والرطوبة.

وذكر الباحثون، أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة قدرة الغلاف الجوي على الاحتفاظ بالرطوبة مما يسبب تقلبات أوسع في هطول الأمطار، مشيرين إلى أن تغير المناخ يعمل أيضا على تغيير سلوك العواصف المدارية، بما يشمل الأعاصير، مما يجعلها أقل تواترا لكن أكثر قوة.

وفي سياق متصل قال ستيفن شيروود، العالم في مركز أبحاث تغير المناخ بجامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا، إن التقلبات زادت في معظم الأماكن، ومن بينها أستراليا، مما يعني فترات أمطار أكثر غزارة وفترات جفاف أكثر قوة.

وأضاف شيروود، أن هذا الأمر سيزيد مع استمرار ظاهرة الاحترار العالمي، مما يزيد من فرص حدوث جفاف أو فيضانات.

ويعتقد العلماء، أن ارتفاع نسبة بخار الماء في الغلاف الجوي هو السبب الرئيسي وراء كل هذه الاتجاهات نحو ظواهر هيدرولوجية أكثر تطرفا.