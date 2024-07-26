تقدم بوابة الشروق، تغطية حية لحظة بلحظة، لافتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقرر لها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة. والذي يستمر لمدة 4 ساعات.

وتقام منافسات أولمبياد باريس 2024 خلال الفترة بين 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل، باستثناء عدة رياضات بدأت قبل الافتتاح منها كرة القدم.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.

يحمل علم مصر في حفل الافتتاح كل من سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال، وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو فى الخماسي الحديث.

ويمثل البعثة المصرية في حفل طابور افتتاح الأولمبياد 81 لاعبًا.

وينافس بأولمبياد باريس ما يزيد عن 10 آلاف رياضي من 206 دول بينهم فريق اللاجئين- في 32 رياضة مختلفة.

حفل أولمبياد باريس يشهد لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية إقامتها خارج الملعب على ضفاف نهر السين الشهير بفرنسا.

ويقام الحفل على 85 قاربا يحملون 7 آلاف رياضي في عرض عائم بطول 6 كيلومترات في قلب نهر السين.

وينطلق الموكب من جسر أوسترليتز مرورا بكاتدرائية نوتردام إلى أن يصل بالقرب من برج إيفل، بعد المرور تحت جسور وبوابات بينها بون دي زار وبون نوف وبالقرب من العديد من معالم العاصمة الفرنسية.

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدايــة الحــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــل

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