 الداخلية الليبية تصدر بيانا بشأن مواطن محتجز في السعودية بناء على مذكرة توقيف دولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية الليبية تصدر بيانا بشأن مواطن محتجز في السعودية بناء على مذكرة توقيف دولية

وكالات
نشر في: الجمعة 26 يوليه 2024 - 6:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 يوليه 2024 - 6:17 ص

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اليوم الخميس إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق المواطن عبد الرحمن قاجة من قبل السلطات التونسية.

وقالت الوزارة في بيان: "بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية، تم التواصل مع السلطات التونسية من خلال مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بوزارة الداخلية وإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه".

وأوضحت الوزارة أن العمل جار حاليا على إعادة عبد الرحمن قاجه إلى ليبيا بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وذكرت الداخلية الليبية أن عبد الرحمن قاجه محتجز لدى السلطات السعودية منذ شهر رمضان الماضي بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه من قبل مكتب الشرطة الدولية بتونس.

 


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