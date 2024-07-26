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يواجه بيراميدز نظيره الزمالك، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، في لقاء مؤجل من الجولة الـ18 من الدوري الممتاز.

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة بعدما خاض 29 مباراة، بينما يأتي الزمالك في المركز السادس برصيد 45 نقطة من 27 مباراة.

من المتوقع أن يخوض بيراميدز مباراة الزمالك بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي.

خط الهجوم: رمضان صبحي- فخري لاكاي - مصطفى فتحي.