 مكتب التنسيق: تسجيل 9500 طالبا في اختبارات القدرات للثانوية العامة - بوابة الشروق
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مكتب التنسيق: تسجيل 9500 طالبا في اختبارات القدرات للثانوية العامة

عمر فارس
نشر في: الجمعة 26 يوليه 2024 - 2:40 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يوليه 2024 - 2:40 م

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 9500 طالبًا وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.

وسيستمر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

جدير بالذكر أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2025، تشمل الآتي:


• كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا).
• كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).
• كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).
• كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).
• كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):
☆ أولًا .. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).
☆ ثانيًا .. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).

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