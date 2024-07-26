صحيفة كويتية: مظاهرات إسبانيا لا تستهدف الخليجيين

شدد رئيس تحرير صحيفة "الراي" الكويتية، وليد الجاسم، على أن المظاهرات التي شهدتها جزيرة مايوركا الإسبانية لم تستهدف الخليجيين، وإنما السياح عموما، وتحديدا السياحة المفرطة.



وجاء كلام الجاسم في مقطع فيديو نشره على حسابه على مواقع التواصل، بعد انتشار فيديو سابق صوره أثناء قضاء إجازته في مايوركا، وتم تناقله مع إضافة "هاشتاغات" وجمل غير دقيقة اعتبرها البعض من ضمن تعليقه بما ينافي الحقيقة.



وأرفق الفيديو الجديد بشرح توضيحي ورد فيه: "إحقاقا للحق وللدقة، فيديو مظاهرة مايوركا موجود وما يبت فيه طاري الخليجيين ولا يبت طاري ماربيا.. أستغرب كيف بالتداول تنحط إضافات كتابية والبعض يتعامل معها كحقيقة، رغم أنه لو بذل جهدا بسيطا جدا مدته دقيقتان فقط وأطلع على الفيديو الأصلي في حسابي لعلم الحقيقة".

وقال الجاسم: "ذاك اليوم كنا في بالما بمايوركا وشاهدنا مظاهرات سلمية، لكن كبيرة، ولكن أستغرب بعض الإخوان، الذين نقلوا من دون قصد أو إدراك، لما أخذوا الفيديوهات قالوا إن المظاهرات تستهدف الخليجيين. وأنا حاط في حسابي أن المظاهرات تستهدف إجمالي السياح، السياحة المفرطة، والأمر الثاني حطوا هاشتاغ ماربيا، وأنا ما يبت طاري ماربيا أصلا. نحن في مايوركا، والحياة جدا جميلة، المظاهرة سلمية جدا".

وختم الجاسم بالقول: "تحياتي للجميع وأكيد كل الذين نقلوا ترى بحسن نية ومن غير قصد، لكن قليل من الدقة لا يضر".

كما أوضح في تعليق سابق، مرفق مع صورة لإحدى اللافتات، أن التظاهرات "لا تستهدف العرب تحديدا وإن كانت هناك عنصرية لدى البعض، ولكن السياحة الأوروبية والانجليزية ربما تكون أضعاف سياحتنا العربية، وفي ما يخص حالة الضجر من السياحة المفرطة حسبما قرأت فإن لها عدة منابع وأسباب بعضها متداخلة، والأكيد أن كثافة السياحة ترفع أسعار العقارات سواء للبيع أو للإيجار، وترفع بعض تكاليف المعيشة، وليس الكل يعتبر نفسه مستفيدا من مردودها، وهناك من يتحدث عن العدالة المنقوصة في الاستفادة من مداخيل السياحة، يضاف إلى ذلك الأسباب الأخرى مثل الشكوى من الازدحام المروري والاكتظاظ البشري في بعض الساحات والمواقع الترفيهية والقلق من التلوث".



وكان الجاسم قد رصد في وقت سابق المظاهرات السلمية، وأوضح أنه: "قبيل دقائق من انطلاق مظاهرة مناهضة للسياح في بالما، إسباني ظريف يمشي ويوزع هذه الملصقات، نحن نحب السياح، وعبّر لنا عن امتنانه لزيارتنا مايوركا.. يبدو أنها حركة مضادة لتظاهرات برشلونة التي عبرت عن بغضها للسياح عندما ملأوا مسدساتهم المائية ورشوا السياح بالماء".

وكانت منظمة "سياحة أقل، حياة أكثر" الإسبانية نظمت مظاهرة في بالما عاصمة جزيرة مايوركا، مساء الأحد الماضي، احتجاجا على ملايين السياح الذين يأتون إلى الجزيرة الإسبانية الواقعة في البحر الأبيض المتوسط كل صيف.