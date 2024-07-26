اليونسكو تدرج جزر الماركيز في قائمتها للتراث العالمي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليوم، إدراج جزر الماركيز، أحد الأرخبيلات الخمسة التابعة لبولينيزيا الفرنسية، في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأوضحت المنظمة التي تعقد لجنتها للتراث العالمي حاليا اجتماعا في العاصمة الهندية نيودلهي، في بيان، أن "تي هينوا ايناتا- جزر الماركيز الموقع المختلط المتسلسل في جنوب المحيط الهادئ، يقع شاهدا استثنائيا على استيطان الحضارة البشرية في أراضي خليج الماركيز بعدما وصلت إليها بحرا بحدود العام 1000 ميلاديا، لافتة إلى أنها أخذت في الازدهار بين القرنين العاشر والتاسع عشر على هذه الجزر المعزولة.

وأبرزت أن هذه الجزر تمثل أيضا موطنا لتنوع بيولوجي يضم نظما بيئية بحرية وبرية لا غنى عنها تمت المحافظة عليها بصورة استثنائية، مضيفة أن الأرخبيل يعتبر مركزا رئيسيا للتوطن ويؤوي نباتات نادرة ومتنوعة، ويحتضن مجموعة متنوعة من الأنواع البحرية الرمزية، فضلا على أنه موطن لأحد أكثر تجمعات الطيور البحرية تنوعا في جنوب المحيط الهادئ.

ونوهت المنظمة الدولية بأن المياه الماركيزية تعتبر بمنأى نوعا ما عن الاستغلال البشري، الأمر الذي يجعل منها واحدة من آخر المناطق البرية البحرية في العالم، لافتة إلى أنه يوجد في الموقع أيضا مواقع أثرية مثل الهياكل الحجرية الضخمة والمنحوتات الصخرية والنقوش.