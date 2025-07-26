 إسرائيل: إسقاط المساعدات في غزة يبدأ الليلة.. وإنشاء ممرات إنسانية لقوافل الأمم المتحدة - بوابة الشروق
السبت 26 يوليه 2025 11:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل: إسقاط المساعدات في غزة يبدأ الليلة.. وإنشاء ممرات إنسانية لقوافل الأمم المتحدة

د ب أ
نشر في: السبت 26 يوليه 2025 - 11:12 م | آخر تحديث: السبت 26 يوليه 2025 - 11:15 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عمليات إسقاط المساعدات جواً في غزة ستبدأ الليلة، وسيتم إنشاء ممرات إنسانية لقوافل الأمم المتحدة.

وجاء بيان الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من اليوم السبت، بعد تزايد التقارير عن وفيات مرتبطة بالجوع في غزة، وذلك بعد أشهر من تحذيرات الخبراء من المجاعة.

وتصاعدت الانتقادات الدولية، بما في ذلك من حلفاء مقربين، مع استشهاد عدة مئات من الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات.

ولم يحدد بيان الجيش متى ستفتح الممرات الإنسانية لقوافل الأمم المتحدة، أو أين ستفتح، مشيرا إلى أن الجيش مستعد لتنفيذ فترات توقف إنسانية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأضاف البيان أن الجيش "يؤكد أن العمليات القتالية لم تتوقف" في غزة ضد حماس، وأكد أيضا أنه "لا يوجد جوع" في الأراضي، وفق إدعائه.

 


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