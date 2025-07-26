أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، التزام الهيئة بدورها المحوري في دعم استدامة سلاسل الإمداد العالمية، والعمل وفقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمن حرية الملاحة الآمنة، دون المساس بالسيادة المصرية على القناة.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الهيئة، اليوم، بمناسبة احتفالها بالذكرى 69 لتأميم قناة السويس.

وأشار ربيع إلى أن قواعد العمل بالقناة محكمة ومنظمة، وترتكز على لائحة الملاحة، بما يتفق مع بنود اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888، والتي تكفل حرية الملاحة البحرية لكافة السفن العابرة.

وأضاف رئيس الهيئة أن الإدارة المصرية، منذ تسلمها مسؤولية إدارة القناة في عام 1956، نجحت في الحفاظ على ريادة القناة، من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي، بما يضمن بقاء القناة الخيار الأقصر والأسرع والأكثر أمانًا لحركة التجارة العالمية.

ووجّه الفريق ربيع تحية تقدير للقامات الوطنية وجيل الرواد الذين أداروا عملية التأميم، وأسهموا في تطوير القناة على مدار السنوات، مؤكدًا عزمه على استكمال مسيرة التطوير.

كما نقل ربيع تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جميع العاملين بالهيئة ومرشدي القناة، مشيدًا بدورهم الوطني، ومؤكدًا أنهم ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والعمل باحترافية في كافة الظروف، ما أسهم في الحفاظ على أمان واستدامة الملاحة بالقناة.