 مؤشر نيكي يهبط 2.59% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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مؤشر نيكي يهبط 2.59% في بداية التعامل بطوكيو

أرشيفية
أرشيفية
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 2:50 ص | آخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 2:50 ص

هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وتراجع نيكي 2.59 في المئة إلى 20173.76 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.44 في المئة إلى 1465.54 نقطة.

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