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هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وتراجع نيكي 2.59 في المئة إلى 20173.76 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.44 في المئة إلى 1465.54 نقطة.