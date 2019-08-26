ترامب وماكرون يلتقيان مع الصحفيين في فرنسا اليوم الاثنين

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيشترك في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا.



وأضاف البيت الأبيض في بيانه الصحفي اليومي يوم الاثنين إن المؤتمر سيعقد في بياريتس في الساعة 3.30 مساء (1330 بتوقيت جرينتش) عقب الجلسة الختامية لمجموعة السبع. ولم يذكر تفاصيل أخرى.



وأصر ترامب يوم الأحد على أنه كان على وفاق خلال القمة مع زعماء المجموعة الأخرين والتي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

ولكن خلافات ظهرت بشأن قضايا تراوحت بين تصاعد الحرب التجارية مع الصين والطموحات النووية لكل من إيران وكوريا الشمالية ومسألة ما إذا كان يجب إعادة ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجموعة السبع.