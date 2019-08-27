دعوة لإعادة وزارة البيئة في التشكيل الوزاري المرتقب في السودان

دعا المجلس القومي للبيئة في السودان إلى ضرورة إرجاع وزارة البيئة في التشكيل الوزاري المرتقب إعلانه بعد غد.

وعقد مدراء إدارات البيئة اليوم الاثنين اجتماعًا مع الأمين العام المكلف بالمجلس القومي للبيئة بالسودان سيد حاج نور، ناقشوا خلاله مبادرة سيطرحها المجلس على مجلس الوزراء، تدعو إلى ضرورة إنشاء وزارة تُعنى بالعمل البيئي.

وأكد المجتمعون أن هناك مشاكل ومعوقات واجهت العمل البيئي في السودان بعد تحويل وزارة البيئة إلى مجلس قومي.

وقال سيد حاج نور الأمين العام المكلف بالمجلس القومي للبيئة بالسودان إنه تم طرح المبادرة من قبل المجلس، وسيتم رفعها إلى مجلس السيادة ومجلس الوزراء، مشيرًا إلى أهمية مناقشة مجلس السيادة في قضايا البيئة المختلفة، باعتبار أن المجلس هو الجهة المعنية بالشأن البيئي.

وأشار إلى أن التحدي الأکبر، الذي بواجه السودان، هو كیفیه الحد من الانبعاثات في المناطق الأكثر هشاشة ومناطق الجفاف والتصحر والتقليل من آثار التغيرات المناخية وإعادة الغطاء النباتي.