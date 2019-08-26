رئيس اتحاد الكرة الأسبق: كان يمكن استكمال الدوري قبل أمم إفريقيا

يرى جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أنه كان من الممكن استكمال مسابقة الدوري العام قبل انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية الأخيرة والتي أقيمت في الفترة من 21 من شهر يونيو حتى 19 بشهر يوليو.

و قال علام في تصريحات تلفزيونية لقناة «صدى البلد»: "الدوري العام كان من الممكن ان يتم استكماله قبل انطلاق أمم أفريقيا".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة الأسبق:"من كان يدير المسابقة فضل عدم الاستعجال في انهاء الدوري، وبالتأكيد كل شخص له فكر خاص به".

وكانت المسابقات قد قررت قبل انطلاق ببطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، عدم إنهاء مسابقة الدوري قبل البطولة القارية.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي هو من نجح في التتويج ببطولة الدوري بالموسم الماضي وذلك بعد حصوله على 80 نقطة وابتعاده بفارق 8 نقاط عن الزمالك أقرب ملاحقيه.