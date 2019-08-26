نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة احتفالية توزيع منح أوائل الجمهورية، بحضور طلاب أوائل الثانوية العامة وأوائل المحافظات والطلاب المترفقين وأولياء الأمور.

وقال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، إن الجامعة منذ بدء الدراسة وحتى الآن تقدم منحًا لأوائل الجمهورية، مشيرًا إلى اكتشاف الجامعة عدم تمثيل طلاب بعض المحافظات.

وأوضح أنه عند زيارته لأحد المحافظات النائية لاحظ أن أول المحافظة كان مجموعة تحت الحد الأدنى للقبول بالمنحة في الجامعة الألمانية لذلك قرر أن تكون المنح على جزئين لأوائل الجمهورية وأوائل المحافظات، تمنح للنابغين وتغطي محافظات مصر بالكامل من شرقها لغربها.

ونوه بأن 514 طالبًا من أوائل الجمهورية والمحافظات يدرسون بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وهو رقم كبير ومن المقرر أن يرتفع بعد قبول طلاب العام الجديد.

وأشار إلى أن أوائل الجمهورية يمثلون 7 محافظات فقط، بينما اختفت 19 محافظة من أوائل الجمهورية، مؤكدًا أن الجامعة خصصت منحًا لشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والمنيا وقنا وأسوان والسويس، وباقي المناطق.

وتابع: "نستثمر للتنمية في مصر، وأحد مبادئ الجامعة الألمانية إتاحة التعليم للنوابغ، وقدمنا منحًا شاملة الإقامة والسكن والمواصلات لطلاب بالعام الدراسي الحالي 58 منحة كاملة لأوائل الجمهورية والمحافظات".

وطالب أوائل الثانوية العامة والمتفوقين الاجتهاد للحصول على العالمية فلا يعني كونه أول ثانوية عامة أن يتكل على ذلك وأن يكون جادًا في عمله، كما طالبهم بضرورة الاستفادة من برامج النشاط والموسيقى والتي تقدمها الجامعة الألمانية.

وشدد على أن الطلاب في الجامعة الألمانية طلاب علم فقط يبنون مستقبل ويينون كرامة لأسرهم فلا داعي للتحزب أو الانشغال بالعمل السياسي، مؤكدًا أن الجامعة محايدة ولا تتدخل في عقائد الطلاب أو التأثير على أيدولوجياتهم بل تدعم توفير الفاعليات الدينية السياسية العقائدية بصورة محايدة.

وقال إن الجامعة تأمل أن يحصل الطلاب على مستوى عال من التعليم يتخطى تقدير جيد لممتاز.

وأشار إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية هما رافدا التعليم الألماني في مصر، معلنًا أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تمثل 42% من تعاون ألمانيا مع الدول الأجنبية في مجال التعليم العالي.

وأكد أن رغبة ألمانيا في افتتاح الجامعة الدولية في العاصمة الإدارية بعد لقاء الرئيس السيسي المستشارة الألمانية ميركل، تتمثل في البعد الاستراتيجي لألمانيا تجاه مصر ورغبة الألمان في زيادة عمق العلاقات مع مصر.

كما أكد أن ألمانيا لديها هدف استراتيجي مع مصر بأن تكون بوابة أفريقيا وبالتالي تخدم نصالحها عبر التعاون المشترك.