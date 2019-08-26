 بالفيديو.. طائرات حربية تشارك في إخماد حرائق الأمازون - بوابة الشروق
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بالفيديو.. طائرات حربية تشارك في إخماد حرائق الأمازون

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 9:35 م | آخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 9:35 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الاثنين، مقطع فيديو يرصد مشاركة طائرات حربية برازيلية في إخماد الحرائق المشتعلة في ولاية روندونيا الواقعة بالأمازون.
وأمر الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، بنشر قوات الجيش لمكافحة الحرائق الضخمة المندلعة في غابات الأمازون المطيرة، والتي تشهد حرائق هائلة تهدد المناخ في العالم بأسره.
وكان موقف الرئيس البرازيلي الرافض للتدخل للقضاء على حرائق غابات الأمازون التي يطلق عليها اسم «رئة العالم»، قد آثار انتقادات واسعة من جانب الزعماء المشاركين في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في فرنسا، حيث طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإدراج الموضوع في جدول أعمال القمة، فيما هددت بعض دول العالم الأخرى باستهداف الاقتصاد البرازيلي حال عدم اتخاذ أية خطوات من أجل القضاء على حرائق غابات الأمازون.

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