قائد كيمنيتس السابق الألماني ينتقد العبارات المعادية للسامية من مشجعين للنادي

انتقد دانيل فران، القائد السابق لنادي كيمنيتس الألماني لكرة القدم، العبارات العنصرية والمعادية للسامية التي هتف بها مشجعون للنادي وهدد باتخاذ إجراءات قانونية في حال استخدام اسمه في مثل هذه التصرفات.

وكتب فران على فيسبوك اليوم الاثنين:" هذه العبارات غير المعقولة من قطاعات في مشجعي النادي والتي تم فيها إهانة لاعبين ومسؤولين والإساءة إليهم بشكل عنصري ومعاد للسامية، لا يمكن قبولها تماما، وهؤلاء الأشخاص يجب أن يتم استبعادهم من النادي".

يشار إلى أنه خلال مباراة كيمنيتس (بالدرجة الثالثة) أمام الفريق الرديف لنادي بايرن ميونخ على ملعب الأخير أمس السبت والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، سب مشجعون لكيمنيتس الرئيس التنفيذي للنادي، توماس زوبوتسيك قائلين "اليهودي اللعين"، وأعربوا عن تضامنهم مع فران المفصول من النادي.

كما هتف هذا القطاع من الجمهور بعبارات مثل "توماس زوبوستيك، انت أيها اليهودي اللعين" و" دانيل فران على الأقل ليس زنجيا".

وكتب فران :" إنها لضربة قوية تماما تلقيتها بصدمة كبيرة أن يتم ذكر اسمي مرتبطا بإهانة عنصرية، وأنا أنأى بنفسي في هذا الموضع بشكل واضح تماما من مثل هذه العبارات وأحتفظ لنفسي باتخاذ إجراءات قانونية إذا استمر استخدام اسمي مرتبطا بإهانات يمينية متطرفة".

كان نادي كيمنيتس اتهم فران بالتقارب مع أصحاب الفكر اليميني المتطرف، وأعلن تخليه عن هدافه فران بأثر فوري أوائل الشهر الجاري.

وجاء هذا الإجراء من قبل النادي في الخامس من الشهر الجاري كرد فعل على تصرف فران أثناء مباراة للفريق أمام فريق هاله إف سي .

وكان النادي أكد أنه "صدم عندما علم بأن دانيل فران، الذي أصبح الآن القائد السابق للفريق، متعاطف كبير مع حركة "كاوتيك كيمنيتس" مما تسبب في أضرار كبيرة للنادي".

وشدد النادي على أنه "لا يتسامح أبدا مع مثل هذا السلوك".

وكان فران الذي أبعدته الإصابة عن مشاركة فريقه المباراة ضد نادي هاله، قد جلس بين متفرجين محسوبين على الحركة المذكورة والتي يعتقد بأنها متطرفة يمينيا.

كانت محكمة رياضية قد منعت فران/32 عاما/ في مارس الماضي، من اللعب أربع مباريات وغرمته 3000 يورو، وذلك بعد أن رفع قميصا مكتوب عليه (ادعم مثيري الشغب في منطقتك)، وذلك بعد أن أحرز هدفا في مباراة لفريقه على أرضه في 9 مارس الماضي، وأكد فران آنذاك أنه "ليس نازيا" وقال: "لم أكن أعلم أن هذا القميص متجذر في الوسط النازي".

ورفع فران دعوى أمام محكمة العمل ضد قرار النادي باستبعاده ومن المنتظر عقد أول الجلسات منتصف سبتمبر المقبل.