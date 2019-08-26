ترامب: هزمنا داعش بنسبة 100% وغادرنا سوريا بعد إلحاق الهزيمة بالتنظيم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تم توقيع اتفاقية كبرى مع اليابان، معربًا عن أمله في توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي يستفيد منها كافة الأطراف.

وأضاف ترامب في لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش قمة دول السبع بفرنسا، صباح الاثنين، «الموقف الحالي فيما يتعلق بالأزمة مع الصين يتحسن ويمكننا التوصل إلى اتفاق».

وتابع: «هزمنا داعش بنسبة 100% والقوات الأمريكية غادرت سوريا بعد أن ألحقت الهزيمة بالتنظيم الإرهابي».

وشهدت العلاقات الأمريكية الصينية، توترات الفترة الماضية، وذلك عقب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على الصين، ورفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية، ما أدى إلى زيادة الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل، صباح السبت الماضي، إلى مدينة بياريتز الفرنسية؛ للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والتى تناقش عددًا من القضايا الهامة.