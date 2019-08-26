مباحثات خليجية أمريكية لضمان حرية التجارة الدولية في الخليج

بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الاثنين، مع قائد القوات البحرية الأمريكية قائد الأسطول الأمريكي الخامس الأدميرال جيمس مالوي، علاقات التعاون الدفاعي المشترك بين الجانبين .

وذكر بيان لمجلس التعاون الخليجي ،اليوم الاثنين، أن الاجتماع تطرق إلى جهود القوات البحرية الأمريكية لحماية الملاحة البحرية وضمان حرية التجارة الدولية في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، وسبل تعزيز التعاون الخليجي الأمريكي في هذا المجال.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة لحشد الجهود الإقليمية والدولية لضمان أمن وسلامة إمدادات الطاقة من المنطقة حماية للاقتصاد العالمي.

وياتي الاجتماع الخليجي الأمريكي الذي عقد في الرياض اليوم عقب إعلان أيران نشر مدمرة بحرية مزودة بأنظمة صواريخ كروز طويلة المدى في خليج عدن لتوفير الأمن لسفنها التي تمر عبر المنطقة.

وقالت إيران إن المدمرة "سهمند" سترافقها سفينة للدعم اللوجيستي وحاملة مروحيات، كما وصفت المدمرة بأنها أحدث المدمرات الإيرانية.

ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه التوترات بين إيران من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا من جانب آخر، حيث تفاقمت الأزمة بعد إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة في الخليج، واحتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق مطلع تموز/يوليو الماضي.